Новый сезон «Универа»: 10-й год, 20-й сезон

В этом году комедийный сериал телеканала ТНТ «Универ» отметит юбилей: 10-й год в эфире. «Универ» - больше, чем просто сериал. «Универ» - проверенный друг с отличным чувством юмора, сотнями готовых лайфхаков на все случаи жизни и хорошей долей самоиронии. За эти 10 лет некоторые из актрис сериала, снявшись обнаженными для мужских журналов, стали депутатами в Государственной думе, женами завидных иностранных миллионеров, и самыми популярными инстаграмерами. Многие актеры обзавелись прекрасным потомством, а одна сериальная пара даже вдохновила авторов на создание отдельного спиноффа. Но главные герои нового сезона по-прежнему в отличной форме: Маша снимется в проекте 18+, Майкл получит крупное наследство, Антон найдет замену Кристине, а Валя – поверит в себя и почувствует свою мужскую силу. Оставаться молодыми и дерзкими парней заставит еще один весомый аргумент сезона: в общагу заселятся две новенькие героини – сестры-двойняшки Ника и Вика.

15 мая на ТНТ стартует 20-й сезон «Универа»! Из года в год, из сезона в сезон, молодежь стабильно выбирает «Универ»: по статистике, в среднем за 10 лет, каждый четвертый молодой россиянин следит за развитием событий в бессменной общаге.

• «Универ» - уникальный и любимый зрителями проект канала ТНТ;

• «Универ» - сериал, прошедший огромный путь: от трехстенной декорации и нескольких камер до съемок «на натуре» и огромного съемочного павильона в несколько тысяч квадратных метров, где полностью воссоздано многокомнатное здание общежития;

• «Универ» - это не только многоплановый срез сериальной биографии полюбившихся героев, но и искренне и с юмором продолжающаяся история любви и взросления;

• «Универ» - это созданный 10 лет назад талантливыми авторами проект, ставший ориентиром и флагманом в сериальном производстве, и, по сути, задав на российском ТВ тренд - снимать ситкомы;

• «Универ» и дальше будет приковывать к себе внимание как зрителей, так и профессионального сообщества, потому то ТНТ запускает новый сезон.

Пожалуй, каждый российский федеральный канал мечтает обладать своим «Универом», но он такой – один!

Только на ТНТ.

С 15 мая в 20:00 - любимые герои вернутся к зрителям в новом сезоне культового ситкома! (18+)

Знаменитая блондинка Маша Белова пуститься во все тяжкие. Причиной тому послужит ее расставание с Валентином Будейко, который вроде как собирался делать предложение, но что-то пошло не так. Однако, как говорится - не было бы счастья, да несчастье помогло. Маша неожиданно для всех откроет в себе талант актрисы и снимется в рекламном ролике. И ей так понравится новая работа, что дело дойдет даже до интимной съемки 18+. Решится ли Маша обнажиться перед камерами, куда приведет ее столь бурно развивающаяся карьера и есть ли шанс, что они снова сойдутся с Будейко – узнаем совсем скоро на ТНТ.

Аня Хилькевич: «Маша решила пойти в творчество. У нее всегда был достаточно легкий склад характера, и она решила стать моделью, актрисой… в общем, всем, кем не попадя. Прямо как я. Но так как Маше кое-чего вечно не хватает, она попадает не совсем туда, куда нужно. На какое-то время Антон Мартынов станет ее агентом. У Маши не получается подписывать контракты с хорошими условиями и приходится подключать хитроумного Мартынова. Но, к сожалению, их тандем особой удачи не принесет. Придется Маше сняться в клипе 18+.

А что касается их отношений с Валей… Раз Валя бросает Машу, то, конечно, ей нужны другие отношения, свежая кровь. Возможно, в этом сезоне так и случится. Но это точно будет кто-то не из блока!»

При бабле

На голову бедного Майкла обрушится приличное наследство от дяди из Адлера. Ему достанется дом на берегу моря, из которого может получится отличная гостиница. Во всяком случае, так думает сам Майкл, поэтому и решает навсегда уехать из родной общаги. Но разве Антон может отпустить лучшего друга воплощать мечту? Нет! Поэтому дом надо продать, а дело открыть тут, прямо в Универе. Тем более опыта у Антона полно, вот только деньги закончились.

Стас Ярушин: «У меня, как и у Антона, тоже есть лучший друг, мы с ним с детства играли в одной хоккейной команде. Так получилось, что он стал бизнесменом, а я творческим человеком. Мне очень нравится, что он абсолютно не лезет в мое творчество, т.е. не то что не советует, он мало смотрит, мало интересуется, потому что завязан совершенно на другом деле. Мы с ним прекрасно проводим время.

А Антону, безусловно, нужны какие-то серьезные отношения. Он задумывается по этому поводу. Ему бы подошла девушка, которая воспринимала бы его тусовки, друзей, игру в покер. Конечно, таких женщин тяжело найти в мире, поэтому Антон довольствуется тем, что есть.

Всех новых ребят, которые приходят в сериал, мы поддерживаем, потому что понимаем их. Они заходят в уже состоявшийся коллектив, где друг друга все знают не только как коллег, но и в повседневной личной жизни, мы все дружим много лет. Действительно, «новеньким» тяжело влиться, понимая, что у нас хороший, классный коллектив. Но мы делимся нюансами, всеми плюсами и минусами, которые есть. У нас адекватные ребята, все воспринимают новое молодое поколение с уважением. Главное – чтобы крышу не снесло от популярности сериала, потому что многие не проходят эту проверку. И это самое обидное».

Профсоюз гопников

Уже сложившаяся банда в виде доблестных гопников Иваныча и Киселя, а также их суровой предводительницы Яны Семакиной, в этом сезоне нехило поднимется. Ребята захватят студенческий профком с подачи Зуева. Вот только управлять профсоюзом не так-то просто, особенно когда цели внутри группы разные. И кому-то придется перевоспитаться – либо Иванычу с Киселем перестать всех разводить, либо Яне начать деньги из сейфов тырить…

Костя Шелягин: «У нас творческое трио! Любимая девушка и родной друг - чем больше близких и любимых людей тебя окружает, тем веселее и теплее живётся. В жизни тоже самое. Как сказал Ноггано: «Не имей сто друзей - имей тысячу».

Иваныча не легко поставить на место, но Яну он реально любит, поэтому уважает её мнение. А я считаю, что в семье должен быть главным мужчина. Так было во времена пещерного человека, надеюсь, что такая же тенденция сохранится и в будущем».

Весеннее обострение

Украшением майского наслаждения в «Универе» станет не одна, а сразу две вишенки! В блок заселяться сестры-двойняшки Ника и Вика из Нижнего Новгорода. На новеньких сразу же положат глаз Антон и Майкл, ведь они теперь мужчины свободные. Только не факт, что сестрам такие ухажеры придутся под стать. Как и в летнюю жару в метро в час пик – ребятам придется изрядно попотеть и потолкаться, чтобы добиться поставленных целей.



Юля Франц (ВИКА): «Моя героиня - девушка строптивая. Она бывает и резкой, и высокомерной, а в чем-то даже очень наивной. Она старательно следит за фигурой, но ночью может прокрасться к холодильнику за колбасой. Может наговорить со злости кучу гадостей, а потом искренне жалеть об этом. Она умна, ценит себя по достоинству и считает красивой, но не решается признаться в чувствах и до конца не верит, что ее могут любить по-настоящему. Она абсолютная карьеристка, а по ночам представляет день своей свадьбы. Хороший друг. Одним словом – женщина (улыбается).

Всегда страшновато приходить в уже сложившийся коллектив, но как оказалось - волноваться было не из-за чего. Актеры нас очень поддерживали и помогали, если это было необходимо. На проекте очень теплая, дружеская атмосфера, при этом все сосредоточены на получение лучшего результата. Мне кажется, это основной показатель самодостаточности и профессионализма со стороны съемочной группы».

Катя Шумакова (НИКА): «Ника очень общительная, впечатлительная и честная девчонка, которая старается всегда поддерживать того, кто действительно прав. Она постоянно придумывает себе разные образы и ищет интересные сюжеты для своего блога.

«Универ» я помню еще во время учебы в школе. Его и «Барвиху» крутили тогда по ТНТ. С кем-то из героев я себя не ассоциировала, но то, что таких ребят встречала в жизни - это точно!

Все актеры и члены съемочной группы очень поддерживали, подсказывали. Каждый был открыт к диалогу. Когда я пришла на площадку, было понятно, что это очень сплочённый семейный коллектив. Все работают друг с другом очень давно и понимают практически без слов. И все настроены на площадке на позитивный лад».