«Открывай, я тебе говорю!» В 8-м микрорайоне неизвестный по ночам пытается прорваться в квартиры

Жители многоэтажек скупают перцовые баллончики

Несколько ночей подряд жители 8-го микрорайона в буквальном смысле слова держат оборону. Организованы даже дежурства. Неизвестный мужчина регулярно стал наносить визиты жильцам многоэтажек. Незваный гость появляется исключительно по ночам, дергает за ручки входных дверей в попытках попасть в квартиры.

«22 апреля около часа в мою дверь начал кто-то стучать, я встала, посмотрела в глазок, за дверью стоял мужик в черной куртке. Я спросила: "Кто там?". Но ответа я не услышала. Я спросила повторно, он крикнул: "Открывай, я тебе говорю!" Я крикнула ему, что сейчас вызову полицию, он начал еще сильнее пытаться открыть дверь. Через пару минут он ушел, а я долгое время была в шоке», – опубликовала в соцсети одна из жительниц дома 125 на ул. Магистральной.

Причем, как пишут в соцсетях жители микрорайона, неизвестный от «квартирного терроризма» перешел к автомобилям. Минувшей ночью группа активистов даже вышла на дежурство, но мужчина так и не появился.

«По просьбе жителей дома 110 активисты группы "8 микрорайон г. Ноябрьск!" вышли на дежурство. Активисты дежурили сзади 110 дома около трех часов, но, к сожалению, мужчина, который лазит по чужим машинам, так и не объявился», – говорит один из активистов.

Жители микрорайона готовятся дать неизвестному отпор и другими способами. Люди закупают перцовые баллончики. При этом, в местном отделе полиции журналистам «НОЯБРЬСК 24» пояснили, что никаких сообщений о подозрительном мужчине от жителей 8-го микрорайона пока не поступало.