Скрипачка из Ноябрьска взяла «золото» на Дельфийских играх

Еще три представителя от Ямала стали дипломантами конкурса

В Екатеринбурге завершилась торжественная церемония закрытия XVI Дельфийских игр. В этом году в состязании приняли участие свыше двух с половиной тысяч талантливых юношей и девушек со всей страны. Ямал в конкурсе представляла делегация из 17 человек, они выступали в восьми номинациях.

«Бронзу» в номинации «Эстрадное пение» 13-летний участник из Ноябрьска Юсиф Исаев. Еще три ямальца стали дипломантами конкурса.

К числу наших наград можно смело причислить и золотую медаль скрипачки Ангелины Гвоздаревой. Она родилась в Ноябрьске. Играть на скрипке училась в Детской школе искусств имени П. И. Чайковского. В 10 лет Ангелина вместе с сестрой уехали учиться музыке в Москву. Именно в сборной этого города и выступала скрипачка. Родители Ангелины до сих пор живут в Ноябрьске. Все три тура состязаний они как никогда переживали, волновались и радовались за дочь. Ведь золотую медаль Дельфийских игр из-за огромной конкуренции можно сравнить разве что с «золотом» Олимпиады.

«Это очень важно, – делится с журналистами «НОЯБРЬСК 24» мама Ангелины – Анжелика Гвоздарева. – Столько трудов, столько слез. Ребенок практически с трех лет учился играть на скрипке, это непосильный труд».

В 2016 году Ангелина взяла две золотые медали на состязаниях в Орле. Сейчас девушка заканчивает Государственный колледж имени Шопена и планирует поступать в консерваторию. Старшая дочь Гвоздаревых – Анастасия – уже учится там на первом курсе.