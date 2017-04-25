Полицейские разыскали мужчину, который пытался прикурить от Вечного огня

Стражам порядка он пояснил, что это была шутка
Несколько часов полицейским Салехарда потребовалось, чтобы разыскать героя фото, которое вызвало широкий общественный резонанс. Напомним, в понедельник в социальных сетях появился снимок, на котором местный житель пытается прикурить от Вечного огня. Фото разлетелось по Интернету и СМИ. На инцидент отреагировал ямальский Следственный комитет, была начата проверка. Спустя несколько часов хулиганы уже давали объяснения в полиции.
«В своих объяснениях правонарушители пояснили, что около 17 часов 23 апреля 2017 года, катаясь на личном автомобиле по городу, они решили прогуляться возле памятника «Пантеона 65-летия Победы». При прогулке по парку один из правонарушителей захотел покурить, но в связи с отсутствием зажигалки решил прикурить сигарету от пламени Вечного огня. Второй участник правонарушения снял все происходящее на телефон с целью выгрузки фото в социальные сети «ради шутки», – сообщает пресс-служба окружного МВД.
Полицейские продолжают проверку, им предстоит квалифицировать действия правонарушителей. Напомним, попытки осквернить монумент памяти в апреле 2014 года были зафиксированы и в Ноябрьске. Тогда неизвестные сняли одну памятную доску со стены, где увековечены имена ветеранов, и пытались оторвать еще одну.
Фото соцсети.