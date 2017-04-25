«Идёт атака на психику детей». Депутаты Госдумы взялись за «группы смерти»

Методы борьбы с ними обсуждали ноябрьские педагоги

Депутат Государственной думы Владимир Пушкарев встретился с педагогами городских школ. Темой для беседы стала безопасность в сети Интернет. Речь идет о так называемых «группах смерти». Педагоги отмечают: сегодня сместились акценты. Если раньше больше внимания психологи и социальные педагоги старались уделять детям из неблагополучных семей, то сейчас в так называемой группе риска – как раз дети обеспеченных родителей. Именно они часто попадают в ловушки злоумышленников, причем от банального недостатка внимания и любви, ведь родители заняты карьерой.

Напомним, не так давно депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об уголовном наказании за склонение детей к суициду. Теперь создателям «групп смерти» светит «небо в клеточку» сроком до шести лет.

«Мы уже в скорости ждем второго, третьего чтения, эту процедуру всю пройдем и будем чувствовать себя в безопасности. И самое главное в этом плане – мы защитим наших детей, это самое дорогое, что у нас есть, и это очень важно», – обратился к педагогам Пушкарев.

Именно вопрос безопасности стал ключевым в рамках рабочей поездки депутата в Ноябрьск. Утром Владимир Пушкарев встретился с учениками 9-й школы, провел урок парламентаризма, а после оценил готовность персонала к непредвиденным ситуациям. Так, помимо турникетов, путь посторонним здесь преграждает металлодетектор, кроме того, пройти дальше поста охраны можно, только предъявив документ, удостоверяющий личность. За периметром вокруг школы следят камеры наблюдения, они же в режиме нон-стоп записывают то, что происходит внутри. Картинка выводится на пост охраны. Компьютер также фиксирует время входа и выхода каждого сотрудника и ребенка.

К слову, в очередной раз вопросы безопасности обсуждали на антитеррористической комиссии в администрации города. Совещание прошло за закрытыми дверьми. Однако, как стало известно «НОЯБРЬСК 24», один из вопросов в повестке дня, который обсуждали на заседании, – это установка системы видеонаблюдения во дворах и подъездах жилых домов.