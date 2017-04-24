В Салехарде местный житель пытался прикурить от Вечного огня

Следственный комитет начал проверку

В Салехарде следователи установливают личность мужчины, фото которого буквально взорвали Интернет. На снимке молодой человек прикуривает сигарету от Вечного огня. Фото уже разлетелись по группам в социальных сетях и привлекли внимание не только СМИ, но и правоохранительных органов. Инцидент зарегистрирован в местном отделе полиции, проверку начал и Следственный комитет.

«Предварительно установлено, что 24 апреля 2017 года в сети Интернет были распространены фотоснимки, на которых изображен мужчина, который забрался на Вечный огонь на Пантеоне Победы и пытался прикурить от пламени. В настоящее время устанавливается личность мужчины, а также проводятся иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия», – сообщают в ямальском СК.

Автор сообщения утверждает, что смелости парню на снимках придает финансовое положение родителей. Пользователи уверены, что хулиган на снимках – сын местного бизнесмена.

«Я не могу понять! Почему они оскверняют наш монумент. Это дико, сын владельца магазина оскверняет нашу память. Раз есть деньги, то можно все делать?!» – пишет автор сообщения.

Попытки осквернить монумент памяти в апреле 2014 года были зафиксированы и в Ноябрьске. Тогда неизвестные сняли одну памятную доску со стены, где увековечены имена ветеранов, и пытались оторвать еще одну.

Фото vk.com