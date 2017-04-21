Романов потребовал от первого зама ежедневного отчета об уборке снега

Проблему сегодня обсуждали на расширенном совещании

Алексей Романов поручил своему первому заместителю Александру Боткачику ежедневно представлять отчет о том, сколько снегоуборочной техники работает на дорогах и во дворах. Сегодня в администрации города обсуждали проблемы, связанные с уборкой снега. Алексей Романов отметил, что за последние недели число жалоб от жителей на нерасчищенные проезды во дворах и отсутствие возможности пройти к детским садам и школам выросло в разы. Зима в этом году действительно щедра на осадки. По данным синоптиков, даже в апреле «снежных» дней было в десять раз больше, чем в прошлом году.

Количество снега, которое обслуживающие организации вывезли на городской полигон за первые три месяца этого года, тоже выросло – 166 тысяч кубометров. Лидер по объемам «НЖСК+». Согласно данным, которые привел первый замглавы Александр Боткачик, управляющая компания вывезла 28 тысяч кубов снега. На втором месте «Крепость+» – почти 23 тысячи кубов. Заместитель директора «Крепости+» Вера Орлова говорит, что в день техника, которую компания нанимает, делает по 14 рейсов. Увезти за один раз грузовики могут не много, в «Сканию» вмещается 18 кубов, в МАЗы – по 14.

Единственная управляющая компания, которая в этом году, по данным администрации, не вывезла ни одного куба снега, – это «Северянка». И здесь, как подчеркнул глава, есть объективные причины – это долги. По данным энергосбытовой компании «Восток», долг за «коммуналку» жителей домов, которые обслуживает «Северянка», составляет 69 миллионов рублей. Больше десяти – задолжала администрация.

«Мы знаем, что у нас перед компанией «Северянка» есть задолженность, – говорит Алексей Романов. – Соответственно, у людей нет денег, чтобы нанять технику. Мы будем отдельно обсуждать этот вопрос с руководителем управляющей компании и сделаем все, чтобы люди могли спокойно ходить на работу, в школу, добираться домой. Чтобы «скорые» могли проехать и не застревали пожарные».

Романов подчеркнул, что муниципалитет берет на себя обязательство оказать управляющим компаниями помощь в очистке дворов от снега. Своим подчиненным он дал поручение усилить работу в этом направлении.

«Понятно, что спрашивать нужно с управляющих компаний, раз взяли на себя обязательства, их нужно исполнять, но тем не менее мы тоже должны помогать. У нас есть суббота и воскресенье, есть время до майских праздников, давайте активизируемся», – сказал Романов.

К работе по вывозу снега привлечены и сторонние предприятия. Технику выделит «Ямал Альянс» и «Севердорстрой». Вывозом снега занимается и ДРСУ.

К слову, очистка городских улиц и дворов – это один из вопросов, на которые Алексей Романов ответит в интервью журналистам.

Напомним, 22 апреля, в субботу, на телеканале «НОЯБРЬСК 24» выйдет в эфир интервью с Алексеем Романовым. Глава администрации расскажет о проблемах и текущем состоянии дел в городе. Начало в 18 часов, повтор – в 20 часов. Также интервью можно будет посмотреть на официальном канале «НОЯБРЬСК 24» в youtube.com.