Ямальцев стали кусать чаще

Роспотребнадзор подсчитал, сколько жителей региона стали жертвами нападения животных

Так, согласно статистике, которую публикует ведомство, количество пострадавших выросло на шесть процентов. За первые три месяца этого года за медицинской помощью после нападения четвероногих обратились 259 человек, 104 из них – это дети.

«В 2016 году чаще всего случаи укусов животными регистрировались в Лабытнанги и Ямальском районе. Не всегда это были нападения безнадзорных животных. Агрессию проявляют и домашние собаки и кошки. Примерно в 50 процентах случаев это как раз и были укусы именно домашних животных», – сообщают в ведомстве.

Больных бешенством животных в 2016 году на Ямале не выявлено. Последний случай, когда этой смертельной болезнью был заражен человек, зафиксирован в 2010 году. Тогда мужчина вернулся из отпуска уже больным.