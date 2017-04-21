В Ноябрьске организуют дополнительный маршрут на кладбище

А уже в мае на линию выйдут 14 новых автобусов

В Радоницу, 25 апреля, «Пассажирские перевозки» запускают дополнительный маршрут. Автобус № 6 будет курсировать от остановки «Центр «Современник» до городского кладбища. За день он сделает четыре рейса, отправляться будет каждые два часа начиная с 10 утра.

А уже в мае на городские маршруты выйдут 14 новых автобусов. «Пассажирские перевозки» закупили новые ПАЗы, каждый рассчитан на 21 пассажира.

«Главное достоинство этих автобусов – экологичность и безопасность. Автобусы соответствуют экологическому стандарту «Евро 5», выброс отработанных газов содержит значительно меньше вредных веществ по сравнению с бензиновыми и дизельными двигателями», – рассказали в «Пассажирских перевозках».

Все автобусы оснащены навигационными устройствами спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, что позволяет видеть в режиме реального времени их местоположение. Что касается технических характеристик, то в новых ПАЗах есть даже ABS.