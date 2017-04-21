На капремонт домов в этом году потратят больше двухсот миллионов рублей

В программу вошли больше тридцати «капиталок»

Сразу четыре программы по капитальному ремонту будут реализованы в этом году в Ноябрьске. Об этом на заседании Городской Думы рассказал начальник управления ЖКХ ТЭС Владимир Зорихин. Он отметил, что одна из них уже в стадии исполнения – это ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году отремонтируют две квартиры. На работы выделено 60 тысяч рублей. Как рассказал Зорихин, работы уже ведутся и будут завершены к 9 Мая.

«В региональную программу капитального ремонта в этом году вошел 31 многоквартирный дом. Работы будут выполнены на общую сумму 207 миллионов рублей. Вторая программа – это ремонт домов, не вошедших в региональную программу. По ней будет отремонтировано семь домов. На проведение работ из окружного фонда выделено 30 миллионов», – рассказал Владимир Зорихин.

И последняя программа – это ремонт муниципального жилищного фонда. Эти работы будут профинансированы за счет местного бюджета, уже выделено 904 тысячи рублей. Объемы пока не уточняются, как отметил Зорихин, сейчас идет корректировка программы.

Добавим, в 2016 году в рамках региональной программы капитального ремонта в Ноябрьске были отремонтированы 27 домов. На эти цели потрачено 136 миллионов рублей.