Школьницы из Ноябрьска пытаются спасти экологию Ямала от пагубного влияния «Норникеля»

Они собирают подписи под петицией в защиту Гыданского заповедника

Две ученицы третьей школы собирают подписи под петицией к главе «Норильского никеля» Владимиру Потанину. В своем обращении девочки просят главу предприятия «прекратить отравлять атмосферу». Они провели целое исследование, которое доказывает, что выбросы с завода негативно сказываются на жизни обитателей Гыданского заповедника.

«В пробах снега было выявлено наличие меди, никеля, ниобия германия, серы. Эти загрязняющие вещества не свойственны работе предприятий, находящихся на территории округа. Ближайшим промышленным объектом, в результате работы которого могут появиться эти вредные для экологии компоненты, является ГМК «Норильский никель». Чтобы понять, каким способом эти вещества могли попасть на территорию округа, мы составили график розы ветров. Именно воздушные массы перемещают эти самые вещества», – утверждают авторы послания.

По мнению школьниц, животные и растения Арктики находятся в зоне риска, ведь норильский комбинат ежегодно выбрасывает в атмосферу около двух миллионов тонн загрязняющих веществ. Часть из них оседает на Ямале.

«Мы знаем о значении вашего комбината для экономики страны. Но все-таки надеемся на то, что вы с пониманием отнесетесь к нашему письму и примете необходимые меры, направленные на улучшение экологической ситуации и полном прекращении отравляющих выбросов в атмосферу», – обращаются школьницы к Потанину.

Завершая послание, девочки пожелали бизнесмену здоровья и успехов в работе. К слову, ученики школы также поддержали инициативу авторов петиции. В школе прошла акция в защиту экологии Гыданского заповедника. Было собрано 227 подписей. Саму петицию подписали пока только 30 человек.

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