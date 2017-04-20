Число доноров в Ноябрьске сократилось в два раза

А потребность в донорской крови, напротив, растёт

Такие данные приводят сегодня в городском отделении переливания крови. Как рассказала «НОЯБРЬСК 24» заведующая отделением Татьяна Чупахина, за последнее время картотека доноров заметно «похудела».

«У нас большое количество доноров уезжает на «землю», заканчивает свою донорскую деятельность. Тем не менее мы предпринимаем меры, закупаем специальные гемоконы, которые позволяют более длительное время хранить эту кровь и поддерживать запас крови», – говорит Татьяна Чупахина.

При этом потребность в донорской крови, наоборот, растет. Саму кровь или ее компоненты используют во время операций в ЦГБ, а также в перинатальном центре в случае большой кровопотери у женщин. В случае необходимости кровь отправляют даже в другие города и регионы. Поэтому новичкам на станции будут только рады.

К слову, сегодня в России отмечают Национальный день донора. По данным Министерства здравоохранения, в нашей стране регулярно сдают кровь около 1,5 миллиона человек. В картотеке Ноябрьской станции переливания крови – 3,5 тысячи человек. 530 из них – это почетные доноры.

«Вот у меня чувство долга, что я должна кому-то помочь. Сейчас у многих такое отношение, мол, да зачем это. А я говорю: если не я, то кто будет спасать?» – делится с журналистами почетный донор Ноябрьска Людмила Цыганкова.

Праздничный день врачи и посетители отделения отметили традиционно. Сегодня утром сдавать кровь и плазму пришли более трех десятков горожан.