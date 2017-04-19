«Мы не торопимся!» Жители Ноябрьска отказываются покидать аварийные дома. Даже по решению суда

В Ноябрьске завершается программа по переселению из аварийного жилья. Речь идет о домах, признанных непригодными для проживания до 1 сентября 2012 года. Таких в Ноябрьске, по данным городского департамента имущественных отношений, больше тысячи. Большинство домов уже расселены. Остались еще 28 семей, которые претендуют на получение денежной компенсации за аварийное жилье. И пока одни с нетерпением и не один год ждут переезда, другие наотрез отказываются менять свои «деревяшки» на новостройки. Даже невзирая на решение суда. Подробности в материале «НОЯБРЬСК 24».

На ул. Рабочей, 15, как привыкли называть этот адрес в народе, семья Суховых живет с 1986-го. Здесь прошла молодость, здесь пережиты и радости и горе: три года, как похоронили сына. Словом, это место для семьи дороже всех дворцов. Дом стоит больше тридцати лет и простоит еще столько же, уверяет глава семейства Владимир Сухов.

«Вот же под боком, в шаговой доступности, строится новое жилье. Мы согласны ждать, мы не торопимся переехать. Переселите других людей, которые действительно нуждаются. Наш дом стоит нормально», – говорит мужчина.

Лариса Грибенкова, соседка снизу, того же мнения. Женщина вообще до последнего тянула с оформлением документов на жилье. В таком возрасте, а ей уже 67 лет, по кабинетам, говорит, не побегаешь, да и переезд в 8-й микрорайон – кошмар наяву.

«Каждую неделю смотришь этот восьмой микрорайон: то протекло, то еще что. А весь ремонт потом с моей пенсии, а у меня, кроме нее, дохода больше нет», – сетует женщина.

Не спешат с переездом жильцы аварийной «деревяшки» уже в течение нескольких лет. Суховы могли бы уже два года жить в новом доме. Еще в 2014-м, когда ввели в эксплуатацию 106-й дом на ул. Советской, семья одна из первых получила предложение туда перебраться. Но люди попросили подыскать что-нибудь поближе к родным краям. Им пошли навстречу и предложили квартиру на ул. Муравленко, 6б. Это как раз район «Оболони». Но и этот вариант семью не устроил.

«По каким-то причинам Суховы по-прежнему не желают переселяться, поэтому нам пришлось решать вопрос в судебном порядке», – рассказала «НОЯБРЬСК 24» главный специалист департамента имущественных отношений Надежда Юртаева.

Суд в данном случае решение вынес в пользу департамента. Люди уже выписаны из квартир, и теперь у них нет права выбора. Программы переселения из авариек и улучшение жилищных условий – разные вещи. На экскурсии по квартирам новоселов не водят. Выбрать этаж или планировку до въезда нельзя. Исключение – лишь инвалиды-колясочники. И то новые дома оборудованы пандусами, в каждом подъезде есть грузовой лифт. И если с собственниками департамент может найти компромисс – не переезд, так выплаты, то с теми, кто живет по договору социального найма, разговор короткий. И по идее Суховы должны переехать. Но даже после того, как они получили решение суда, семья не спешит собирать вещи. Она готовится обжаловать приговор.