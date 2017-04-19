Ямальцы часто болеют ветрянкой и коклюшем

Число заболевших сальмонеллезом и сифилисом снизилось

Ямальцы стали чаще болеть коклюшем, ветрянкой, ОРВИ и внебольничной пневмонией. Ямальский Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости за первые три месяца этого года. Так, согласно официальной статистике, ямальцам стали чаще ставить диагноз «гепатит», причем самых разных форм. На 910 процентов увеличилось число заболевших острым гепатитом группы А.

«Рост заболеваемости зарегистрирован по 11 инфекционным болезням. В частности, острый вирусный гепатит, гепатиты группы А, В и С. На 80% увеличилось число заболевших ветрянкой, такой диагноз поставлен 2745 пациентам. Больше стало и обращений с жалобой на укусы животных. С начала года зарегистрировано уже 259 случаев», – рассказали в ведомстве.

При этом в окружном Роспотребнадзоре отмечают, что за указанный период не выявлено ни одного случая дифтерии, краснухи, кори, менингококковой инфекции, сибирской язвы и бешенства. Снизился уровень заболеваемости педикулезом, сифилисом, гриппом, ВИЧ и сальмонеллезом. С начала года на Ямале зарегистрировано 73 случая.

Напомним, информация о том, что в Ноябрьске 48 человек заражены сальмонеллезом, появилась в конце марта. Ее обнародовали во время совещания в городской администрации. Тогда Роспотребнадзор снял с прилавков городских магазинов 326 килограммов мясной продукции торговой марки «Приосколье».