На Магистральной столкнулись две иномарки

Есть пострадавшие

Сегодня утром на ул. Магистральной столкнулись внедорожник и легковушка. Есть данные, что в ДТП пострадали сразу трое жителей города. Сейчас бригады «скорой помощи» передают пострадавших в руки врачей ЦГБ. На месте аварии до сих пор работают экстренные службы. Движение на ул. Магистральной затруднено.

Что стало причиной ДТП, тоже неизвестно. По словам очевидцев, внедорожник выкинуло на встречную полосу и несколько раз развернуло после столкновения с легковушкой. Однако точные данные станут известны только после того, как инспекторы закончат работу на месте происшествия. Свое заключение о состоянии проезжей части дадут и специалисты дорожного надзора. В ГИБДД говорят, что обстановка на дорогах в эти дни не самая благоприятная. За двое суток произошло уже 10 аварий.