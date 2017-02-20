Прощай, зима!

Сегодня началась Масленая, или Сырная неделя

Это семь дней, когда принято печь блины и устраивать гуляния. Каждый из дней издревле имеет свои традиции. К примеру, по понедельникам принято ходить в гости, а в воскресенье – просить прощения за обиды у близких.

Ноябрьск к празднованию присоединится 26 февраля. В этот день город отметит Масленицу. Народные гуляния развернутся в микрорайоне Вынгапуровском, у Центра досуга «Магистраль» в поселке Железнодорожников, а главные торжества пройдут в Детском парке. Все желающие смогут отведать праздничных блинов, поучаствовать в шуточных конкурсах и спортивных состязаниях, покататься на снежных горках. Веселить гостей будут скоморохи. На сцене Детского парка выступят творческие коллективы города. А кульминацией праздника станет сжигание чучела Зимы. Оно запланировано на 15 часов 30 минут.

Добавим, на следующий после Масленицы день, 27 февраля, начнется Великий пост.