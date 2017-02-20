Пора подводить итоги

Школьники готовятся к испытаниям

Воспитанники ноябрьских школ готовятся к выпускным проверочным работам. Писать их будут ученики 4-х, 5-х, 10-х и 11-х классов. Всего в списке заявлено 9 предметов, но каждая параллель напишет работы только по нескольким из них. Так, ученики 4-х классов пройдут проверку знаний по русскому языку, математике и окружающему миру, а одиннадцатиклассники – по географии, физике, химии, биологии и истории. Как отмечают в Рособрнадзоре, результаты написания работ не повлияют на итоговые годовые оценки.