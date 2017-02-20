Из «Области добра»

Дмитрий Кобылкин привёз из Москвы очередную награду

Ямал стал обладателем Гран-при Всероссийского конкурса «Область добра». Награду Дмитрий Кобылкин получил из рук председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Премию учредил Фонд Святителя Василия Великого. Цель конкурса – реализация социальных проектов в области сохранения культуры, традиций и повышения образованности общества.

Всего на премию претендовало 156 заявок, десять из них – от нашего округа. В итоге высокую оценку жюри заслужили четыре ямальских проекта: работа ноябрьской православной гимназии, военно-исторического клуба при музее имени Шемановского, проект кочевой школы и программа поддержки талантливой молодежи. По итогам конкурса будет составлен реестр эффективных региональных практик.

Фото с сайта правительства ЯНАО.