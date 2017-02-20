Прямым рейсом

География полётов расширяется

Из аэропорта Ноябрьска скоро можно будет улететь в Новосибирск, Омск и Екатеринбург. На эти маршруты уже можно купить билеты. Прямой рейс из Ноябрьска в Екатеринбург запустят с 3 марта. Через месяц, со 2 апреля, можно будет улететь в Новосибирск, а с 7 мая - в Омск. По словам сотрудников авиакасс, именно этими направлениями ноябрьцы интересовались чаще остальных. Что касается стоимости перелета, то дешевле всего он обойдется в Омск – от 4 тысяч рублей, до столицы Урала билет обойдется от 7200 рублей, до столицы Сибири – 7800.