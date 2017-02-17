Проблемы нашего города

Алексей Романов проверил, как убирают снег во дворах и на дорогах

С руководителями управлений в ходе рабочей поездки он обозначил проблемы городского хозяйства, которые необходимо решить до наступления весны. В первую очередь глава администрации города обратил внимание на ненадлежащий вывоз снега с территории за Вечным огнем. Проблемными оказались проезды к городской стоматологической поликлинике и Центру досуга «Нефтяник». Из-за недостаточной расчистки прилегающей территории доступ к учреждениям осложнен как для пешеходов, так и для автомобилистов. Также Алексей Романов подверг критике дорогу, ведущую к Хоккейной академии «Авангард». Здесь отсутствует освещение и автобусная остановка, которую неоднократно просили установить жители города. Глава администрации сообщил корреспондентам городских СМИ: «Хотелось акцентировать внимание своих коллег в первую очередь на то, что необходимо поддерживать в чистоте и безопасности проезды к нашим образовательным учреждениям, учреждениям социальной направленности».