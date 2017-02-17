Письмо дошло до адресата

Скандал, разразившийся на «Почте России», получил своё продолжение

Напомним, общественность возмутило письмо руководителя Ноябрьского почтамта Виталия Лукоянова, адресованное подчиненным. Скан сообщения попал в социальные сети. В письме сотрудникам, получающим пенсию через банк, а не по месту работы, пригрозили увольнением. Тогда в службе по корпоративным коммуникациям окружного почтамта телеканалу «НОЯБРЬСК 24» пояснили, что данное письмо – частная инициатива и политику предприятия в целом не отражает.

Однако на днях в нашу редакцию пришел скан еще одного корпоративного письма, из которого получается, что неэтичное распоряжение Виталий Лукоянов разослал не по собственной инициативе, а согласно приказу сверху. Соответствующее распоряжение, если верить письму, спустил руководитель регионального отделения «Почты России» Виктор Степанов. В эти дни он, кстати, находился с рабочим визитом в Ноябрьске, но лично прокомментировать ситуацию не смог, ссылаясь на загруженный график.

На запрос редакции «НОЯБРЬСК 24» ответили уже из Уральского управления «Почты России». И пояснили, что каждый пенсионер добровольно выбирает способ получения пенсии. Это не может служить основанием для принятия кадровых решений.

Во всех подразделениях уже проведена разъяснительная работа. «В случае, если подтвердится факт применения недопустимых методов коммуникации, к директору УФПС ЯНАО будет применено дисциплинарное взыскание. В настоящее время у службы безопасности предприятия есть основания сомневаться в подлинности представленного письма», – говорится в сообщении. Пока же руководителя Ноябрьского почтамта привлекли к дисциплинарной ответственности.