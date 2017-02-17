Праздник прихода весны!

На Ямале определен график проведения Дня оленевода

Его отметят в 25 населенных пунктах. Первыми торжества встретят в фактории Кар-Нат уже в предстоящие выходные. Последними, в двадцатых числах апреля, эстафету примут в селе Гыда. Ближайшие к Ноябрьску торжества пройдут в конце марта в районе Муравленко. Программа мероприятий останется традиционной. Женщины определят лучших рукодельниц, а мужчины посоревнуются в силе и ловкости в национальных видах спорта. Самой зрелищной частью праздника, конечно, станут гонки на оленьих упряжках. Поддержку в проведении праздников уже по традиции окажут предприятия топливно-энергетического комплекса, работающие на территории региона.