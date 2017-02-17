Копейка рубль бережёт

В России может появиться налоговый вычет за аренду жилья

Такую возможность сейчас рассматривают Минстрой и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Льгота коснется только тех квартиросъемщиков, кто официально оформил договор аренды. По мнению авторов инициативы, это снизит долю арендных операций по «серым» схемам. Сейчас налоговый вычет можно получить при покупке жилья. Государство возвращает 13% от стоимости квартиры или дома, если она не превышает 2 млн рублей. То есть сумма выплаты достигает 260 тысяч рублей.