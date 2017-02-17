Ёлка угнала машину у Павла Воли

17 февраля в эфир ТНТ выходит очередной выпуск шоу «Импровизация»

Четыре талантливых комика с юмором выкручиваются из самых неожиданных ситуаций, которые им придумывает ведущий проекта Павел Воля. Пикантность происходящему придает полное отсутствие сценария шоу, ведь все происходящее на сцене – спонтанно и очень смешно. А в новом выпуске программы еще больше позитива, заразительного смеха и нелепостей принесет певица Ёлка, которая станет гостьей шоу!

Такого музыкального выпуска еще не было за всю историю шоу «Импровизация», ведь Ёлка пела, танцевала и придумывала актерам самые невероятные ситуации. Впрочем, и самой певице пришлось попасть в одну из них и… оказаться в роли угонщицы машины Павла Воли. Как это произошло, зрители увидят уже в эту пятницу. Помимо этого, Арсений Попов и Дмитрий Позов попробуют замесить тесто под ударами электрошокера, Сергей Матвиенко получит от гостьи специальный подарок и потеряет кокошник, а Антон Шастун расскажет правду про Егора Крида.

Ёлка: «Я искренне восхищаюсь людьми, которые могут заставить других людей, в частности меня, смеяться. Чем легче это выглядит со стороны, тем тяжелее это на самом деле. Это отдельное искусство, которое я очень ценю. Мне было очень приятно принять участие в шоу «Импровизация». Более того, я очень хотела в нем поучаствовать, несмотря на то, что был страх «тупить» на сцене. Мне все безумно понравилось, но было мало, так что с удовольствием приду еще. Это одно из самых смешных и живых шоу на нашем ТВ, за которым мне всегда интересно наблюдать».



Смотрите «Импровизацию» на канале ТНТ в 20:00 каждую пятницу.