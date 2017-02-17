Вахта памяти

Командиры поисковых отрядов собрались в Ноябрьске

В Региональном центре патриотического воспитания стартовала конференция поисковых отрядов Ямала. Сейчас в нашем округе действует 23 поисковых отряда, которые объединяют более 300 человек. Ежегодно они несут Вахту памяти в Тверской, Ростовской и Новгородской областях. Только в прошлом году поисковики обнаружили и перезахоронили останки 167 участников Великой Отечественной войны. Во время встречи руководители еще раз подведут итоги прошлого года и обсудят предстоящие экспедиции.