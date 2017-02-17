Лекарствами обеспечат

ВИЧ-инфицированные ямальцы не останутся без лечения

По словам главного врача окружного СПИД-центра Людмилы Воловой, все нуждающиеся в спецлечении пациенты обеспечены необходимыми лекарствами. А на днях Минздрав направил в регионы еще и график поставки антиретровирусных препаратов. Делается это для того, чтобы обеспечение людей медикаментами шло без перебоя. Напомним, закупка антиретровирусных лекарств осуществляется за счет средств федерального и окружного бюджетов. На сегодня в округе 2909 человек живут с диагнозом ВИЧ, из них 482 - проживают в Ноябрьске.