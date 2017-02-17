Купить «Газель-Некст» стало проще

Убедиться в конкурентоспособности данной серии отечественных грузовиков очень легко, достаточно почитать отзывы счастливых владельцев, своевременно принявших верное решение купить газель некст для своего бизнеса.

На рынок усовершенствованное детище Горьковского автозавода попало весной 2013 года и, в одночасье завоевав славу «народного автомобиля», уверенно удерживает это почетное звание и сегодня.

Секрет успеха «Газели» нового поколения «Next»

Разработчики учли основные требования, обеспечивающие спрос на подобные грузовики:

• качество,

• безопасность,

• комфортность.

Эти неоспоримо важные показатели в полной мере присутствуют в новике от ГАЗа, однако залогом успеха стали: доступная стоимость и характеристики, соответствие условиям эксплуатации. Кроме того, производство и сборка осуществляется в России, а значит, исчезают проблемы с деталями, ремонтом и обслуживанием.

Лучший автомобиль для малого бизнеса

Несомненно, представители серии – это не «семейная машина» и не «железный конь» для лихой езды. «Газель-Некст» – все та же «рабочая лошадка», позволяющая зарабатывать деньги. Конечно же, создатели усовершенствовали кабину, кузов, салон и внесли значительные изменения под капот, однако главная задача осталась прежней – работать и приносить прибыль своему владельцу, а с ней новинка справляется просто прекрасно.

Большой модельный ряд позволяет успешно использовать автомобили практически во всех сферах деятельности. В зависимости от направления работ, можно приобрести:

• автобусы,

• рефрижераторы и цельнометаллические фургоны,

• спецтехнику и эвакуаторы,

• бортовые автомобили и самосвалы,

• манипуляторы и молоковозы.

Причем изменения и правки, которые внесли разработчики, в значительной степени сказались как на внешнем виде, так и в «начинке» машины. Двигатель с заявленным ресурсом полмиллиона километров, усиленные манжеты заднего моста, джойстик вместо рычага переключения передач – далеко не все приятные дополнения, добавляющие баллы новинке.

Где следует приобретать автомобиль и почему

ДЦ «Автосила» – официальный дилер Горьковского автозавода – предоставляет широкий выбор и самые выгодные цены – цены производителя, купить «Газель-Некст» выгоднее просто невозможно.

Кроме того, для клиентов «Автосилы» доступны все специальные предложения, скидки и фирменные акции автозавода.

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