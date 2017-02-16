За любовь и верность

Девять семей получат медали

В Ноябрьске начался прием заявок от кандидатов на получение медали «За любовь и верность». Она вручается семьям, прожившим в браке более 25 лет. Но самостоятельно выдвигать себя на получение награды супруги не могут. Ходатайство о награждении медалью подается общественной организацией или работодателем.

Награду традиционно вручают 8 июля, в День святых Петра и Февронии – покровителей всех семейных пар. В Ноябрьске обладателями медали являются уже порядка 40 семей.

Подробную информацию об условиях получения медали можно узнать по телефону 35-19-21.