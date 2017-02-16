Отборочные соревнования WorldSkills

В сборную Ямала вошли шестеро ноябрьцев

На Ямале определены студенты, которые представят наш округ на отборочных соревнованиях чемпионата «WorldSkills». Они начнутся 20 марта в разных регионах России сразу по нескольким специальностям.

В региональную сборную от Ноябрьска вошли 6 человек. Одна из них, Эльвира Ахметова, минуя отборочный этап, сразу попала в финал и тем самым стала членом национальной сборной по компетенции «It-решения для бизнеса». Остальные студенты сейчас активно готовятся к предстоящему выступлению.

WorldSkills – это конкурс профессионального мастерства среди рабочих специальностей.