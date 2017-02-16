Виртуальный больничный

Листы нетрудоспособности переведут в электронный вид

В России началось внедрение электронных больничных. Пока новую систему тестируют в трех городах. Пациенты некоторых поликлиник в Белгороде, Астрахани и Москве уже могут оформить больничный без получения бумажного бланка.

Постепенно на новый формат оформления листов нетрудоспособности перейдут все регионы. Планируется, что на Ямале система заработает только в 2021 году. К этому времени нужно привести к соответствию техническую базу в больницах и обучить специалистов.

Перевод больничных в электронный вид освободит врачей и работодателей от лишней бумажной волокиты. Будет меньше хлопот и у самих пациентов. Электронный документ избавит их от функции курьера. По закрытым каналам его передадут работодателям, а потом в Фонд социального страхования.