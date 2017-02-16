ОРВИ отступает

Заболеваемость ниже эпидпорога

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Ямале пошла на спад. К врачам за прошедшую неделю обратились 8200 жителей округа. В целом их количество снизилось на 3 процента и не превышает эпидемиологический порог. Однако в отдельных муниципалитетах округа статистика ухудшилась. Так, увеличилось число больных в Салехарде, Новом Уренгое, Шурышкарском и Пуровском районах. В лечебных учреждениях округа сохраняется карантин, в школах и детских садах – строгий контроль за состоянием детей и подростков.

В Ноябрьске за последнюю неделю заболеваемость в общем снизилась на 8 процентов. Среди школьников – на 21%. Снизить число больных отчасти помогла морозная погода. На прошлой неделе четыре из шести учебных дней была «актировка» для учеников младших классов. Таким образом, эпидемиологический порог в нашем городе остается превышенным лишь в одной возрастной категории – среди детей до 2 лет.