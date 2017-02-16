Ориентация на юг

На Ямале действуют окружная и федеральная программы переселения

В прошлом году 120 семей Ноябрьска смогли переехать в регионы с более благоприятным климатом. По федеральной программе, если сдать свою квартиру, можно получить субсидию на покупку жилья в любом субъекте страны. В 2016-м обладателями таких сертификатов стали 77 семей. В основном это жители микрорайона Вынгапуровского.

Также в прошлом году было возобновлено финансирование окружной программы «Сотрудничество». По ней сертификаты на приобретение жилплощади получили 43 семьи. Участники этой программы могут переселиться только на юг Тюменской области. Но от квартир в округе им тоже нужно отказаться. Сейчас в департаменте имущественных отношений Ноябрьска по этим двум программам проходит заявочная кампания.