Ледовый не продадут

Здание предложили исключить из плана приватизации

Об этом сегодня на заседании постоянных депутатских комиссий заявил начальник департамента имущественных отношений Евгений Белов. Он предложил депутатам внести изменения в прогнозный план приватизации на 2017-й и плановый период 2018-2019 годов и исключить из него Ледовый дворец на ул. Космонавтов.

Свое предложение Евгений Белов мотивировал необходимостью создания дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях. Так, согласно планам муниципалитета, на месте долгостроя возведут дополнительный корпус к школе № 6, что позволит создать 400 дополнительных мест. И в этом случае сносить Ледовый дворец будут за счет средств окружного бюджета. Предложение вынесено для обсуждения на заседание Думы. Решение депутаты примут 16 февраля.