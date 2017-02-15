Открыты для туристов

Конкурс проектов по развитию туризма объявлен на Ямале

Соискателями на получение гранта могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории региона. Грантовый конкурс включает в себя пять номинаций. Наибольшая сумма предусмотрена за проект по развитию внутреннего и въездного туризма – 700 тысяч рублей. Также в конкурсе рассмотрят проекты по развитию сервиса в гостиницах и ресторанах, по соцтуризму, развитию этнографического комплекса и охотничье-рыболовным турам. В этих номинациях сумма грантов составит от 200 до 500 тысяч.

Заявки принимает департамент молодежной политики и туризма Ямала до 20 марта по адресу: 629008, ЯНАО, Салехард, ул. Свердлова, д. 42, кабинет № 20. Справки по телефону 8(34922) 3-72-49.

Напомним, в прошлом году в аналогичном конкурсе приняли участие 26 представителей туриндустрии. В число победителей вошли два ноябрьских проекта – по развитию этнотуризма и рыболовным турам.