Плохим дорогам бой

Запущен онлайн-сервис для россиян

Общероссийский народный фронт запустил интернет-проект «Карта убитых дорог». С его помощью любой человек самостоятельно может отметить на карте участки проезжих частей, на которых состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. По задумке организаторов, на основе полученных данных будут составляться рейтинги дорог. Эти документы направят властям регионов и муниципалитетов для планирования дорожных работ. На сегодня на карте отмечено уже 280 «убитых» участков общей протяженностью 1787 километров. В пределах Ноябрьска пока таковых не отмечено.