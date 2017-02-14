Миллионы рублей поддержки

На Ямале региональный маткапитал выдают уже пять лет

В этом году исполняется пять лет с момента, как на Ямале стали выдавать региональный материнский капитал. За эти годы в Ноябрьске соответствующие свидетельства получили 1336 семей.

Региональный маткапитал – это 350 тысяч рублей. Дают его один раз за рождение третьего или последующего ребенка. Право на получение такой соцподдержки есть у гражданина России, если он проживает на территории округа не менее пяти лет. Использовать деньги можно по двум направлениям: улучшение жилищных условий и получение медицинской помощи.

В прошлом году депутаты Заксобрания Ямала продлили действие программы на два года – до 31 декабря 2018 года.