Ударными темпами

Ямал в числе субъектов, которые успешно выполняют планы по капремонту домов

Об этом на всероссийском совещании сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. По словам министра, полностью региональные программы по капремонту в прошлом году выполнили 44 региона. Всего по стране в 2016 году отремонтировано более 41 тыс. многоквартирных домов. Собираемость взносов на капремонт составила 85%, что на 8,5% выше в сравнении с предыдущим сезоном. Эти цифры, отметил глава Минстроя России, свидетельствуют о том, что у граждан сформировалось понимание о необходимости программы капитального ремонта.