По снегу с ветерком

В Ноябрьске пройдут соревнования на снегоходах

Они приурочены ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Принять участие в них могут ребята в возрасте от 9 лет даже без навыков управления. Обучить их технике вождения совершенно бесплатно обещают в Спортивно-техническом клубе по адресу: ул. Изыскателей, 8в. Там же в воскресенье, 19 февраля, и пройдут соревнования. Участникам предстоит на время преодолеть трассу, которая состоит из нескольких фигур: зигзага, коридора, круга и змейки. Организатор соревнований – управление по делам семьи и молодежи – предупреждает, что в случае плохой погоды соревнования перенесут.