Продажа спиртного строго по правилам

Для ямальских предпринимателей проведут семинар

Ямальских предпринимателей научат торговать алкоголем правильно. Для бизнесменов всех муниципалитетов 28 февраля в режиме видеосвязи пройдет семинар. Специалисты Торгово-промышленной палаты, Росалкогольрегулирования и других ведомств расскажут о преимуществах автоматизированной информационной системы учета производства и оборота алкоголя. Сокращенно – ЕГАИС. Это программное обеспечение должно быть установлено в каждом магазине, ведущем розничную продажу спиртного. Данные об обороте алкоголя поступают в единую систему автоматически. С ее помощью в прошлом году удалось обнаружить и изъять более 7 тысяч бутылок контрафактного спиртного. Добавим, сегодня на Ямале правом на продажу алкогольной продукции обладают более 2,5 тысячи торговых точек.