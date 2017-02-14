Не нарушай!

Сотрудники ГИБДД проводят рейды

С начала года семеро водителей в Ноябрьске лишились права на управление автомобилем. Штрафы заплатили 68 человек, еще 24 побывали под административным арестом. Кроме того, в январе сотрудники ноябрьской Госавтоинспекции обнаружили более 30 человек, севших за руль подшофе.

Последний рейд «Нетрезвый водитель» прошел в пятницу 10 февраля. За три часа, которые продолжался рейд, сотрудники ГИБДД зафиксировали 11 нарушений правил дорожного движения, пьяных водителей обнаружено не было.