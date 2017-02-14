Педагог года – 2017

Торжественное открытие конкурса пройдёт в «Руси»

В Ноябрьске сегодня, 14 февраля, стартует конкурс «Педагог года – 2017». Торжественное открытие профессиональных состязаний, а также презентация «визитных карточек» конкурсантов проходит на сцене ГДКиК «Русь». В этом году за звание лучшего будут бороться шесть сотрудников детских садов и пятеро учителей.

Напомним, педагоги уже прошли заочный тур конкурса. Он включал в себя создание собственной интернет-странички, на которой любой желающий может узнать о конкурсанте и методах его работы. На втором, заочном этапе учителя написали эссе. Завтра начнутся открытые уроки, затем мастер-классы. Завершающим этапом конкурса станет «Круглый стол образовательных политиков». Имена победителей станут известны 17 февраля.