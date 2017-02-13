Скандал в Ноябрьском почтамте

Работникам-пенсионерам пригрозили увольнением

Скандал случился после того, как в социальных сетях появился скрин электронного письма. Его автор – руководитель Ноябрьского почтамта Виталий Лукоянов. Корпоративное послание было обращено к работникам пенсионного возраста. В нем начальник потребовал получать пенсию исключительно по месту работы, а не через банк. В противном случае пригрозил увольнением. Так, письмо содержало следующий текст: «...Всех пенсионеров, не перешедших в феврале получать пенсию в Почте России, готовим к уходу на улицу. Жду либо перехода к нам, либо заявление на увольнение, либо будем убирать другими способами. Получение пенсии <…> не на Почте говорит о негативном отношении людей к Почте и к своим коллегам. Зачем нам нужны такие люди, я не понимаю».

В социальных сетях это письмо вызвало волну возмущения. По данному факту окружное управление Федеральной почтовой службы тут же провело служебное расследование. «По его итогам подтвержден факт нарушения начальником почтамта корпоративной этики в служебной переписке. Решением руководства к Лукоянову В.В. будет применено дисциплинарное взыскание. Хотим отметить, что данное письмо является частной инициативой сотрудника и не выражает позицию УФПС ЯНАО и в целом предприятия», – подчеркнула главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС ЯНАО Анастасия Дземян.