Профилактика сальмонеллёза

Школьные столовые Ноябрьска проверяют на соответствие нормам

Проверкой занимаются санитарные врачи. Главная цель – профилактика острых кишечных инфекций, в частности, сальмонеллеза. Именно эти заболевания в числе самых распространенных в городе.

С начала года в ЦГБ с симптомами кишечной инфекции обратились около 470 человек, большая часть – дети. Поэтому в первую очередь проверяют столовые детских садов и школ. Так, в понедельник на санитарный день были закрыты столовые второй и восьмой школ. Специалисты проверили состояние самих пищеблоков и качество приготовления пищи. Как сообщает департамент образования, уже завтра столовые продолжат работу в прежнем режиме.

Подобные проверки в ближайшее время пройдут и в остальных образовательных организациях.