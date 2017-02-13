Серьёзные сроки за лёгкие деньги

Житель Ноябрьска отправится в колонию за решение подзаработать наркокурьером

На сомнительное предложение анонимного работодателя мужчина 1981 года рождения наткнулся в Интернете. По условиям «трудового договора» он должен был раскладывать в тайники дозы синтетических наркотиков по всему Ноябрьску. На одной из таких закладок он и был пойман с поличным сотрудниками правоохранительных органов. Напомним, за оборудование тайников санкция по соответствующей статье Уголовного кодекса предусматривает до 20 лет лишения свободы. Суд учел желание подсудимого сотрудничать со следствием, а также наличие маленьких детей и назначил наказание в виде десяти лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строго режима.