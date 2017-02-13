Взамен земельного участка

На социальные выплаты многодетным семьям Ноябрьска округ выделил 18 млн рублей

Сейчас формируется список получателей господдержки. Напомним, эта выплата предоставляется взамен земельного участка, потратить ее можно только на покупку жилья. Семьи - претенденты на получение денег должны соответствовать ряду требований. Главное - состоять в списке участников программы по предоставлению земельных участков многодетным. Сейчас в нем 123 семьи. Однако денег на всех не хватит. В прошлом году, к примеру, выделенные 18 млн рублей были распределены между 15 семьями.