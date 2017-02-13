На каникулы в Тюмень

Ноябрьские дети смогут отдохнуть в «Снежинке»

Сегодня стартует прием заявок на зачисление детей в тюменский центр «Снежинка» на период весенних каникул. Подать документы родители могут самостоятельно на сайте molcentr.ru или с помощью специалистов Центра активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи.

В первую очередь принимать заявления будут от семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а с 23 февраля – от всех желающих. Всего отдохнуть смогут 95 детей. Смена пройдет с 24 по 30 марта. Сама путевка бесплатная, родителям нужно будет оплатить только дорогу. По словам специалистов центра активного отдыха, проезд на поезде до Тюмени и обратно для детей старше 10 лет будет стоить около 4 тысяч рублей, для ребят помладше – вдвое дешевле.