Лучшие в УрФО

Среди таможенных органов выбрали победителя

Коллектив ямальской таможни по итогам 2016 года стал лучшим среди подразделений Уральского таможенного управления. Структура получила диплом и переходящий кубок. Отметим, ямальские таможенники осуществляют контроль в морском порту и грузопассажирском аэропорту Сабетта. Так, в 2016 году в морском порту оформление прошли более полумиллиона тонн прибывших грузов. В аэропорту – 11 международных авиарейсов с грузом общим весом более 50 тыс. тонн.

Фото pravdaurfo.ru.