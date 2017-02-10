Бизнес-сотрудничество

«Газпромнефть-ННГ» подвел итоги работы с подрядчиками

Вопросы повышения уровня безопасности, в «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» обсудили с подрядными организациями. Речь об этом шла на совещании, посвященном итогам совместной работы. Сегодня на объектах «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» работают порядка 130 подрядных организаций. Они задействованы во всех производственных процессах нефтедобычи. «Мы понимаем, что есть к чему стремится. Этот год уже стал уже более положительным, чем предыдущий. Соответственно, будем повышать уровень безопасности вместе с нашими партнерами. Потому что основной задачей «Газпромнефти» является жизнь и здоровье людей», – сказал главный специалист управления «Газпромнефть-ННГ» Вячеслав Карабанов.