Пять шагов к безопасности

В «Газпромнефть-ННГ» прошло производственное совещание

В «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» обсудили систему анализа опасностей и оценки рисков перед началом работ. Она была внедрена в минувшем году во всех дочерних обществах компании «Газпром нефть». На собраниях в коллективах рассказывают об основных принципах системы.

Начальник управления по добыче нефти и газа Николай Павлечко пояснил: «Она применяется, как со стороны работников, так и со стороны руководителей, которые дают задания. Они определяют, какая может возникнуть опасность при проведении тех или иных работ, чтобы грамотно рассчитать риски и предотвратить нежелательные ситуации».

Сейчас специалисты Блока разведки и добычи на встречах с работниками обсуждают ход реализации программы. В «Ноябрьскнефтегазе» участниками совещания стали более 20 человек. Это руководители производственных подразделений предприятия.