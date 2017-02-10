Лыжни не будет

Соревнования перенесли из-за холодов

Напомним, массовую гонку «Лыжня России» планировали провести в эту субботу, 11 февраля. В нашем городе присоединиться к спортивному забегу российского масштаба планировали 350 человек. Но преодолевать дистанцию на лыжах сложно уже при температуре в минус 25. А всю неделю на Ямале морозы только крепчали. Но желающие поучаствовать в гонке «Лыжня России» могут не откладывать экипировку на полку, соревнования не отменяются, а переносятся. Пока ориентировочно на 26 февраля.